Dopo l'omicidio di ieri a Bari Sardo, la società Cos Ogliastra Sarrabus ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'Open Day in programma il 30 luglio.

«Il club - si legge sul sito ufficiale - si unisce con profondo cordoglio al dolore della famiglia Concas e dell'intera comunità di Barisardo, esprimendo la propria vicinanza in questo momento di grande tristezza».

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