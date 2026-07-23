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23 luglio 2026 alle 20:50aggiornato il 23 luglio 2026 alle 20:50
Bari Sardo, rinviato l’Open Day di calcioLa decisione dopo l’omicidio di Bari Sardo in segno di cordoglio alla comunità
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Dopo l'omicidio di ieri a Bari Sardo, la società Cos Ogliastra Sarrabus ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'Open Day in programma il 30 luglio.
«Il club - si legge sul sito ufficiale - si unisce con profondo cordoglio al dolore della famiglia Concas e dell'intera comunità di Barisardo, esprimendo la propria vicinanza in questo momento di grande tristezza».
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