La sabbia di Viareggio si tinge dei colori della Sardegna ai Campionati italiani giovanili di Beach tennis. Un’edizione indimenticabile per il movimento isolano, guidato dalle prestazioni eccezionali dei suoi giovani atleti, capaci di imporsi ai vertici nazionali tra scudetti, finali mozzafiato e preziosi piazzamenti.

La vera e propria trascinatrice della spedizione sarda è stata Martina Picci. L'atleta di Pula, tesserata per la Beach Time Toro's School, ha vissuto una settimana memorabile riuscendo nell'impresa di conquistare tutti i gradini del podio nelle diverse specialità dell'Under 18.

Il trionfo più grande è arrivato nel doppio misto, dove Martina, in coppia con il ferrarese Nicola De Siena (Asd Docks), ha sbaragliato la concorrenza laureandosi campionessa d'Italia. Nel singolare femminile, la giovane di Pula si è arresa solo in finale, al termine di un derby sardo d'altissimo livello, conquistando una splendida medaglia d'argento. A completare il suo incredibile "triplete" personale è arrivato il terzo posto nel doppio femminile, conquistato in coppia con Elena Pinna.

Oltre alle imprese della Beach Time Toro's School, da sottolineare i risultati dell'Eolo Beach Sports di Oristano, che torna da Viareggio con un bottino di primissimo livello grazie alle sue atlete di punta. A soffiare l'oro a Picci nel singolare femminile è stata la compagna di regione Angelica Villecco, che si è laureata campionessa italiana in un'emozionante finale e ha poi conquistato un bellissimo argento nel doppio femminile.

Grande protagonista della categoria anche Elena Pinna: l'atleta dell'Eolo Beach Sports si è messa in evidenza portando a casa ben due medaglie di bronzo, prima nel doppio femminile (in coppia con Martina Picci) e poi nel singolare femminile, dove è salita sul terzo gradino del podio confermando il dominio sardo nella disciplina.

E le soddisfazioni non si sono fermate alla categoria maggiore. Nell'Under 14 maschile, i giovanissimi Federico Imbimbo e Matteo Pancrazi sono stati protagonisti di un torneo straordinario nel doppio. I due atleti della Beach Time Toro's School hanno sfiorato l'impresa di conquistare il titolo, arrendendosi soltanto al terzo e decisivo set di una finale combattutissima e portando a casa un preziosissimo argento. Non contento, Imbimbo ha completato l'opera salendo nuovamente sul podio nel singolare maschile, dove si è aggiudicato la medaglia di bronzo.

La spedizione viareggina conferma la grandissima crescita del beach Tennis sardo. Scuole come la Beach Time Toro's School e la Eolo Beach Sports si affermano come autentiche fucine di talenti capaci di dominare la scena nazionale.

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