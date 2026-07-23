Si rinnova anche quest’anno, a Mogoro, l’appuntamento con il weekend cestistico più atteso dell’estate. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26, i cestisti in arrivo da tutta la Sardegna scenderanno in campo per il “Mogoro Streetbasketball”. La tre giorni è organizzata dal Basket Mogoro, negli accoglienti campi che sorgeranno tra piazza Martiri della Libertà, il Parco comunale, di fronte alla Fiera dell'artigianato artistico della Sardegna. La tre giorni dedicata alla palla a spicchi prenderà il via venerdì 24, dalle 18.30, con un “Open Day” aperto da tutti i bambini, dai 4 ai 14 anni, che avranno così la possibilità di giocare, scoprire e appassionarsi alla pallacanestro. Sabato 25, dalle 19, il “Mogoro Streetbasketball”, che rappresenta l’ultima tappa per potersi qualificare alle finali regionali del 3X3, in programma il giorno successivo, sempre a Mogoro. Domenica 26, dalle 18.30, il “Sardegna Streetball Finals”, in cui i team “3X3” più forti della Sardegna si affronteranno per un posto alle finali nazionali, in programma a Roseto degli Abruzzi. Nel corso dei tre giorni anche intrattenimento, musica, area dedicata ai piccoli e divertimento per tutte le età.

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