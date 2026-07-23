Si gioca domani sera al campo sportivo di Settimo San Pietro la finale del Torneo di calcio de "Is Bixinaus", organizzato dall'Unione sportiva Settimo e dal Comune. In programma alle 21,30 la gara fra "Bi'è casteddu" e "il Villaggio". Nella semifinale il "Bi'e Casteddu ha piegato Bi'e Stazioni per 7-3, mentre Il Villaggio ha battuto il rione di "S'arriu sa pira" per 4-3. Il torneo è dedicato alla memoria di Carlo Mereu. La manifestazione è giunta alla quarta edizione. La organizza il Comune di Settimo in collaborazione con la "U.S Settimo 1967".

Si tratta di una competizione calcistica che negli anni è sempre stata sempre più partecipata. Sono sei i quartieri che hanno aderito al torneo cittadino "Bi' e Sinnai", "Il villaggio" e "Bi'e Casteddu""Bacche' e Mara", "Bi' e stazioni", "S'arriu de sa pira". Dalle 20,15 sono previste altre manifestazioni. Compresa la cerimonia di premiazione finale.

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