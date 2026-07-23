Il Senorbì affida la guida tecnica a mister Giorgio Valluzzi e si rinforza in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria, dove intende recitare un ruolo da protagonista. La società di Gianni Pireddu, presidente e figura storica del club dal 1972, vanta dieci presenze in Promozione, l'ultima nella stagione 2015/2016.

Gran colpo in attacco con l'arrivo di Daniel Scull Estopinan, nato il 4 novembre 1986 a Matanzas, a Cuba. Nell'ultima stagione, in Seconda Categoria con l'Havana San Basilio, ha realizzato ventuno reti, trascinando la squadra a una salvezza strappata sul campo. In difesa arriva il brasiliano Bruno Henrique De Santana Martini (1996), reduce da diverse esperienze dall'Eccellenza alla Seconda Categoria con Iglesias, Monastir (calcio a 5, serie A2), Gergei, Isili, Decimo 07 e Verde Isola. A centrocampo ecco Roberto Melis (1994), ex Pula, Sarroch e Capoterra.

Completano il quadro degli arrivi Manuel Manca, Raffaele e Davide Corda, Fabio Pinna, Michael Cocco, Federico Pinna, Daniele Dessalvi e Cugusi.

Tante anche le conferme. Restano gli attaccanti Riccardo Sirigu, Dennis Sanna, Max Meloni e Alessio Piga, i centrocampisti Claudio Pintus ed Edoardo Lisai, i difensori Sergio Corrias, Giovanni, Riccardo e Daniel Maxia e il portiere Simone Sarigu. Un gruppo con cui il Senorbì punta a tornare presto nelle categorie che gli competono.

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