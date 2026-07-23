Calcio a 5, prime sette conferme per il nuovo QuartuIl capitano dei biancorossi sarà Andrea Cau, alla quarta stagione in rosa
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Il Quartu sarà l’unica squadra sarda al via della prossima Serie A2 di calcio a 5, dopo la salvezza ai playout lo scorso aprile. La società biancorossa, dopo gli annunci del nuovo direttore generale Lucas Massa e del nuovo allenatore Diego Podda, comincia la costruzione della rosa che a partire da settembre sarà impegnata nella stagione 2026-2027 del futsal nazionale.
Il primo nome è quello del capitano, Andrea Cau, laterale classe ’93 arrivato al Quartu dal Sestu nel 2023. Con lui proseguiranno l’esperienza in biancorosso il laterale/pivot brasiliano Guti e il portiere Francesco Cara. A seguire, quattro giovani: il 2006 Yuri Melis, laterale/pivot ex Leonardo al secondo anno in squadra, e i 2008 Leonardo Corona (laterale), Leonardo Nastasi (laterale/pivot) e Luca Previdelli (laterale, figlio d’arte).
«Queste sette conferme rappresentano esattamente ciò che intendiamo quando parliamo di programmazione e continuità», le parole di Lucas Massa, direttore generale del Quartu. «Abbiamo un capitano esperto come Cau, un punto di forza come Guti e un portiere affidabile come Cara, attorno ai quali orbita un gruppo di giovanissimi che rappresenta il meglio del futsal sardo e italiano. Ragazzi classe 2006 e 2008 che giocano in prima squadra e che vestono l’azzurro della Nazionale sono la dimostrazione che il Quartu sta costruendo il proprio futuro su basi solide e durature».