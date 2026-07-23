Superati i 40 anni, in molti si convincono che il metabolismo sia ormai “spento” e che dimagrire sia una battaglia persa. In realtà, il problema non è l’età, ma il progressivo accumulo di abitudini che allontanano l’organismo dal suo equilibrio naturale. Anni di alimentazione eccessiva, pasti troppo frequenti, stress cronico, sonno insufficiente, sedentarietà e ritmi di vita frenetici possono compromettere l’efficienza metabolica e favorire l’accumulo di grasso. Il dimagrimento non nasce dalla rinuncia, ma dal recupero della fisiologia.

Un’alimentazione semplice, associata a un sonno di qualità, movimento quotidiano, esposizione alla luce naturale e una corretta idratazione, permette al corpo di ritrovare la sua naturale capacità di autoregolazione. Dopo i 40 anni servono strategie capaci di ridurre il carico infiammatorio e rispettare i ritmi biologici. Quando l’organismo riprende a funzionare, il metabolismo diventa più efficiente e dimagrire smette di essere una continua lotta per trasformarsi nella naturale conseguenza di uno stato di salute ritrovato.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

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