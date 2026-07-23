Promozione, alla Tharros è ufficiale il cambio di proprietàTonio Mura lascia la società dopo otto anni
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Con un comunicato ufficiale, la Tharros ha annunciato il passaggio della società ad un nuovo gruppo dirigente. Tonio Mura lascia alla nuova cordata, di cui portavoce è Riccardo Crovi, ex giocatore e allenatore biancorosso. “Dopo diverse settimane di trattative – si legge nella nota - è stato siglato il passaggio della società ad un nuovo gruppo direttivo. Tonio Mura lascia dopo 8 anni durante i quali ha avuto, fra l'altro, il merito di salvare la società da un possibile fallimento e riportarla a competere nei maggiori campionati regionali. A lui, ai soci uscenti ed al suo staff va il più sincero ringraziamento per l'impegno profuso ed i risultati sportivi conseguiti”. Nel corso di una conferenza stampa in programma nei prossimi giorni, la nuova società presenterà ufficialmente il nuovo direttivo e i programmi. La volontà, sul campo, è quella della continuità tecnica. “Al momento – prosegue la nota - si può solo dire che c'è la volontà di ripartire dalla guida tecnica e dal gruppo squadra che ha disputato l'ultimo campionato di Promozione regionale, con l'inserimento di opportuni rinforzi”.