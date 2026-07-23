Grave aggressione ai danni di un migrante a Cagliari, in piazza San Michele. Il giovane è stato trovato senza documenti dai carabinieri, a terra, privo di coscienza e sanguinante.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato ferito alla testa da una coltellata dopo una lite.

Un appuntato della Radiomobile di Cagliari lo ha rianimato primo dell'arrivo delle ambulanze davanti alla Chiesa della Medaglia Miracolosa. È stato trasportato al Brotzu in codice rosso in gravissime condizioni.

I militari indagano per capire cosa sia accaduto e i motivi che hanno portato all'aggressione.

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