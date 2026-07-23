"Il 7 Fradis Rugby Sinnai scrive la pagina più importante dei suoi 46 anni di storia conquistando, per la prima volta, la promozione nel campionato nazionale serie B di rugby. Un risultato cercato e che premia il lavoro avviato tre anni fa dal nuovo direttivo, guidato dal presidente Giorgio Statzu, che ha ricostruito la società partendo dalle basi, rilanciando tutte le categorie, dal minirugby alla prima squadra, fino al settore femminile e agli Old. Fondamentale anche l'intensa attività nelle scuole, che ha permesso di avvicinare tanti giovani a questo sport e di creare un vivaio solido.

Determinante il lavoro dello staff tecnico composto da Giovanni Tremulo, Ermanno Platino, Ruben Tremulo, Dino Platino, Michelangelo Vadilonga e Sara Orrù, protagonisti della crescita del gruppo che ha conquistato sul campo questa storica promozione".

Ad annunciarlo è la dirigenza gialloblu che ha affidato la guida della prima squadra al tecnico Stefano Raffin, proveniente dalla Penisola, e sta completando l'organico con giocatori di esperienza che affiancheranno i giovani cresciuti nel vivaio gialloblù.

Il tecnico, proveniente da esperienze di categoria e da un importante percorso all’interno della Federazione italiana rugby, avrà il compito, oltre che della guida tecnica della formazione senior, di coordinare le attività e gli staff di tutta l’area tecnica del club curando lo sviluppo delle formazioni giovanili e la formazione degli allenatori.

"Ho accolto con grande attenzione e felicità la proposta del Club", dichiara Raffin, "Credo fortemente nei progetti che partono dal radicamento nel territorio, ne esprimono appieno le potenzialità e coinvolgono tutte e tutti nella crescita del club, dove la prima squadra diventa il punto di riferimento di un percorso che coinvolge ogni appartenente alla comunità e in cui vengono curate la crescita e lo sviluppo di ogni categoria e di ogni singolo allenatore".

"Questa promozione rappresenta un motivo di orgoglio per tutta Sinnai", sottolineano dalla sede gialloblu, "Ora ci attende una sfida impegnativa, ma siamo certi che il sostegno della comunità sarà fondamentale per affrontare al meglio questa nuova avventura nel rugby nazionale".

Un traguardo storico, che porta il nome di Sinnai nel panorama rugbistico italiano e che premia anni di impegno, sacrificio e passione.

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