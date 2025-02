Nella sesta giornata del Campionato Nazionale della A2 di bocce, netta sconfitta per il Cb Sassari, battuto 7-1 a Nola. Il sodalizio turritano ha incassato un 3-1 nel primo turno e un 4-0 nel secondo. L’unico set conquistato porta la firma di Francesco Sias, nell’individuale. La nota positiva sono state le sconfitte delle altre formazioni in lotta per la salvezza, con cui il sodalizio di Gavino Sodini resta appaiato a quota 4 punti.

Adesso occhi puntati verso il prossimo impegno, in programma sabato tra le mura amiche. Uno scontro diretto che vedrà il Cb Sassari provare a far valere il fattore campo contro i romani della Bocciofila Arce.

Il Trofeo. Nel “Trofeo Carnevale”, gara regionale organizzata dalla Bocciofila Sacro Cuore di Sassari, vittoria di Francesco Sias e Sebastiano Pilo, che hanno battuto Marco Piana e Lorenzo Polo in una finale in cui a scontrarsi sono state due coppie del Cb Sassari. Terza posizione per Ginevra Massidda e Mario Tratzi, Alfieri del Marghine Borore, quarti invece Angelo Cossu e Salvatore Cannoni del Cb Ittirese. La gara, diretta dall’arbitro regionale Marco Albioni, si è sviluppata su otto gironi, due di Categoria A, due di Categoria B e quattro di Categoria C con eliminatorie e finali.

