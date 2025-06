La Beach Arena di Alghero ha ospitato oggi la quarta giornata della Poule Scudetto della Serie A Q8 di beach soccer, organizzato dalla Figc-Lnd.

I primi quattro turni di campionato hanno mostrato tanto equilibrio, con dieci squadre all'inseguimento dei sette posti per la Final Eight che deciderà i campioni d'Italia 2025 (l'ottavo posto utile verrà occupato dalla vincitrice della Polue Promozione).

Il lunedì di festa ha rilanciato Lenergy Pisa, Farmaè Viareggio, Città di Milano e Cagliari, mentre l’Happy Car Sambenedettese e il Napoli, nonostante il ko, possono ritenersi soddisfatte dei nove punti raccolti. Roma e Bologna ce l’hanno messa tutta, sfiorando più volte la prima vittoria, ma tornano a casa a secco. Ottimo inizio della Domubet.tv Catania, che ha vinto le tre gare disputate, mentre i cugini della We beach ne conquistano una su tre.

Il Viareggio batte 6-1 la Samb. Sulla sabbia due squadre storiche del circuito, quattordici titoli in bacheca in tutto. Il sesto centro di Bokinha in apertura ha illuso la Samb, che poi ha ceduto il passo con lo scorrere del tempo subendo due gol per frazione. Implacabile la legge dell’ex: Eudin e Jordan hanno suonato la riscossa per i bianconeri che hanno puntellato il vantaggio con le firme dei due portieri Carpita e Gean Pietro. Giornata da ricordare per il giovane Santini, autore di una doppietta decisiva nell’ultimo tempo.

Pisa si conferma ostacolo difficile da superare per il Napoli, così nella storia, così anche ad Alghero in dodici scontri diretti, gli azzurri sono riusciti a superare i toscani solo due volte. I partenopei hanno accarezzato il successo che li avrebbe proiettati in cima alla classifica a punteggio pieno, ma i nerazzurri hanno evitato il secondo ko grazie alle reti di Hulk, Casapieri e Marinai, quest’ultimo a segno nei secondi finali. I nove punti del Pisa portano la firma del brasiliano Hulk capace di segnare sette reti in quattro gare, mentre i gemelli lusitani Leo e Be Martins non sono riusciti a far compiere il passo decisivo al Napoli.

Primi tre punti in campionato per Milano, che in rimonta riesce a ribaltare il risultato con il Bologna, superato per 4-1. I meneghini hanno fatto la differenza nel secondo e terzo tempo, grazie alla doppietta dell’ex Viareggio Cosci e dei centri dei portoghesi Lourenco e Pintado, entrambi al primo anno in Italia. Il secondo in particolare ha già impattato bene con il campionato, con 5 reti in 4 match.

Secondo successo per il Cagliari, che ha fatto la differenza nel terzo tempo (4-2 il parziale), che ha fissato il risultato finale sul 5-4 contro un’ottima Roma. I sardi salgono a sei punti, mentre i capitolini restano a 0. Ancora una volta hanno fatto la differenza il brasiliano Lucao e lo svizzero Hodel, che hanno timbrato 6 reti a testa. Gli esperti Palmacci e Gemignani hanno colpito nei momenti più importanti del match. Alla Roma, che ha colpito un palo proprio sulla sirena finale, non è bastata la doppietta di Ortolini (4 sigilli finora), i centri nel terzo tempo di Musilli e Saba.



CAGLIARI-ROMA 5-4:

Roma: Samà, Mariani, Artur, Tulio Silva, Musilli, Saba, Ortolini, Cola, El Hammamia, Loru. Allenatore Domingos Braga.

Cagliari: Bobo, Gemignani, Sanfilippo, Hodel, Lucao, Palmacci, Boi, Marchetti, Desini, Mori, Mainas. Allenatore D’Amico.

Arbitri: Cardone di Agropoli e Pancrazi di Ragusa

Reti: 9’ st Ortolini (R), 9’ st Lucao (C), 10’ st Ortolini ®, 1’ tt Hodel (C), 1’ tt Palmacci (C), 3’ tt Lucao (C), 7’ tt Musilli (R), 10’ tt Gemignani (C), 12’ tt Saba (R).

