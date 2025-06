Domenica dedicata alla terza giornata della Poule Scudetto della Serie AQ8 di beach soccer.

Il programma nella Beach Arena di Alghero è stato aperto dal successo del We Beach Catania, che dopo due sconfitte ha sbloccato la propria classifica superando il Bologna Bs con un netto 12-2. La formazione etnea ha ritrovato brillantezza, convinzione e una coralità offensiva impressionante, a cominciare dalla rete iniziale di Duarte fino allo show finale firmato da Zurlo, autore di una tripletta nel terzo tempo. Nel mezzo, le firme di D’Amore, Giuffrida, Chiky Ardil, Castrianni, Randis e Raciti hanno confermato la profondità di un roster che, se in giornata, può far male a chiunque. Il Bologna ha provato a tenere botta con i gol di Junior e Papastatoupolus, ma nulla ha potuto contro la determinazione e il cinismo dei rossazzurri guidati da Mario Giuffrida.

Nella seconda sfida di giornata, l’Happy Car Sambenedettese ha confermato il suo percorso netto in questo avvio di stagione, ma ha dovuto faticare più del previsto per piegare una coriacea Città di Milano. Il match è terminato 5-3 per i marchigiani, ma la partita è rimasta in bilico fino agli ultimi minuti. Gori apre il confronto con una punizione magistrale al 2’, seguito dal raddoppio di Paulinho. Il Città di Milano, oggi apparso finalmente in palla, accorcia con una splendida rovesciata di Pintado, autore poi anche del 2-4 su rigore e del pregevole assist per Lourenço, che sigla il 3-4 a pochi minuti dal termine. La Samb ha però saputo gestire con maturità le fasi più complicate, trovando nel finale con Bokinha la rete che ha blindato la vittoria. In evidenza anche capitan Addarii, a segno nel secondo tempo, e il portiere Battini, autore dell’assist per la rete in sforbiciata di Bokinha.

In un crescendo rossiniano, il Napoli ha superato la Roma per 5-1 grazie alle doppiette del nazionale azzurro Alla e dello spagnolo Kuman, entrambi punti fermi del campionato da almeno due lustri. Il brasiliano Antonio ha centrato il pokerissimo. Alla è già a quota cinque reti in sole tre partite. Ortolini, al primo anno con la Roma, ha reso meno amaro il ko.

Diciannovesimo scontro diretto tra le pluridecorate Farmaè Viareggio e Lenergy Pisa che nella scorsa stagione hanno giocato una finale ciascuna senza però prendersi alcun trofeo. I viareggini sono riesciuti a conquistare il primo successo stagionale nei tempi regolamentari grazie a una rimonta spettacolare chiusa sul 4-2. Una doppietta nei primi due minuti del match del brasiliano Hulk aveva illuso i pisani. Bruno Xavier, suo compagno di squadra nella Nazionale verdeoro, ha accorciato subito le distanze. E’ stato l’episodio che ha cambiato l’inerzia della gara. Da quel momento la pressione del Viareggio è salita trovando sfogo al tramonto della ripresa con il pareggio del portoghese Jordan. Nell’ultima frazione, la doppietta di Remedi, azzurro con l’argento vivo addosso, ha concluso la rimonta viareggina.

Un bel Cagliari ha fatto soffrire la Domusbet.tv Catania per due terzi della partita, prima del 4-2 etneo. Alla distanza è emersa l’abitudine degli etnei a gestire ogni tipo di difficoltà. Non è un caso se Catania è l’unica squadra ad aver giocato tutte e ventuno le edizioni dei Campionati ufficiali confermandosi come la squadra più titolata d’Italia. Così dopo un primo tempo bloccato sull’1-1 con le reti del sempiterno Palmacci (Cagliari) e del neoacquisto Iguinho (Catania) il club dell’elefantino ha piazzato due colpi ferali nella ripresa con Ponzetti e il bomber Allison. Nell’ultimo tempo a segno l’altro neoacquisto verdeoro, Joao, autore di una serpentina ubriacante. Il centro dello svizzero Hodel, ha reso meno amaro il ko dei sardi.



CAGLIARI-DOMUSBET.TV CATANIA 2-4.

Cagliari: Bobo, Gemignani, Sanfilippo, Hodel, Palmacci, Boi, Desini, Mori, Mainas. Allenatore D’Amico.

Domusbet.tv Catania: Rafael Padilha, Barbagallo, Catarino, De Nisi, Campagna, Fred, Farinha, Josep Jr, Ponzetti, Joao, Iguinho, Allisson. Allenatore Fabricio Santos.

Arbitri: Fagnani di Termoli e Bomba di Lanciano

Reti: 3’ Palmacci (C), 5’ Iguinho (D), 1’ st Ponzetti (D), 8’ st Alisson (D) rig, 1’ tt Joao Silva (D), 8’ tt Hodel (C).

