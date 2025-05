La Poule Scudetto della Serie A Q8 ha vissuto questa mattina la seconda giornata con due partite di altissimo livello, ricche di emozioni, giocate tecniche e colpi di scena che hanno entusiasmato il pubblico presente alla Beach Arena di Alhero e confermato la caratura tecnica del campionato promosso dalla Figc–Lnd.

Il Napoli beach soccer di mister Franco Palma ha confermato il suo ottimo momento di forma superando nettamente il Città di Milano per 7-2, bissando il successo dell’esordio contro Viareggio. Eppure, sono i milanesi a portarsi in vantaggio con Pintado al 9’. Ma i partenopei prendono in mano il gioco, ribaltando la situazione con una rimonta travolgente: Antonio firma il pari in apertura di seconda frazione, poi Sciacca si inventa una rovesciata da antologia e Be Martins infila una punizione all’incrocio. Lourenço prova a tenere in corsa il Città di Milano con il rigore del 3-2. Ma l’assalto azzurro era appena iniziato: Leo Martins, Ovidio Alla (da centrocampo) e ancora Be Martins chiudono i conti. Una prova di maturità per il Napoli, che punta senza esitazioni ai piani alti della classifica.

La seconda sfida regala una delle partite più incredibili di questo avvio. Roma Bs e Farmaé Viareggio si affrontano a viso aperto in un duello con ben 22 gol tra tempi regolamentari, extra time e rigori. Avanti subito i toscani con Bruno Xavier, ma i giallorossi non si arrendono: con un Rodrigues Tulio semplicemente immarcabile (5 gol per lui), la Roma rimonta più volte i tentativi di fuga viareggini. Il match vive un continuo alternarsi di emozioni, fino al 6-6 nei regolamentari. Nel supplementare, ancora botta e risposta tra Bruno Xavier e Rodrigues Tulio: si va ai rigori. La spunta Viareggio per 12-10, complice la freddezza dei suoi quattro tiratori e due errori decisivi della Roma.

Nel pomeriggio, altri tre incontri.

Si parte dal confronto tra We Beach Catania e Lenergy Pisa. Da un lato la voglia di riscatto degli etnei, reduci dallo stop contro la Sambenedettese, dall’altro l’entusiasmo dei toscani, galvanizzati dalla netta vittoria all’esordio contro il Città di Milano. Il match si sblocca subito con il vantaggio pisano firmato di testa da Fazzini, ben appostato sul secondo palo. La reazione di We Beach è immediata: Randis pareggia con un destro preciso, ma la gioia dura poco. Ci pensa Marinai, doppietta d’autore, a ristabilire le distanze: 3-1 al primo intervallo. Il Pisa continua a spingere: Hulk e Barsotti allungano fino al 5-1. Sale in cattedra Zurlo, che con due sigilli riporta i siciliani a -2, ma non basta: finisce 5-3 per il Pisa, che a punteggio pieno si candida con forza tra le protagoniste del torneo.

Poi, i campioni in carica della Domusbet.tv Catania confermano la loro solidità e profondità di organico, battendo con autorità il Bologna. Allisson Maciel e Lucas Ponzetti aprono le marcature nel primo tempo, mentre nella ripresa Josep Junior e il portiere Rafael Padilha dalla distanza mettono in cassaforte il risultato. Ancora Allison fissa il parziale sul 5-0 prima dell’ultima frazione, in cui il Bologna trova il gol della bandiera con Adelson Junior.

La giornata viene chiusa dalla sfida tra Happy Car Sambenedettese e Cagliari Bs, uno scontro che infiamma l'Arena. I rossoblu aprono le danze con Lucao, ma Paulinho rimette in parità i conti in avvio di secondo tempo. L’equilibrio viene spezzato da una delle firme più prestigiose del beach soccer, Gabriele Gori, che con una delle sue celebri rovesciate porta in vantaggio i marchigiani. Non da meno la risposta sarda in avvio di terzo tempo, con l'acrobazia di Hodel che vale il 2-2. Ma la Samb non si scompone e colpisce ancora con Bokinha, per il 3-2 finale. Il Cagliari, pur sconfitto, esce a testa alta.



Cagliari Bs–Happy Car Sambenedettese 2-3:

Cagliari: Bobò Dos Santos, Gemignani, Sanfilippo, Hodel, Lucao, Palmacci, Boi, Marchetti, Desini, Mori. Allenatore D’Amico.

Happy Car Sambenedettese: Battini, Bokinha, De Baptistis, Gori, Ragni, De Oliveira Botelho, Racaniello, Curcio, Addarii, Giordani, Cameli. Allenatore Di Lorenzo.

Arbitri: Cardone di Agropoli e Spezzati di Padova. Crono: Longo di Paola.

Reti: 4’ Lucao (C), 2’ st Paulinho (S), 11’ st Gori (S); 2’ tt Hodel (C), 7’ tt Bokinha (S).

