Dopo un weekend aperto con due sconfitte, il Cagliari Beach Soccer chiude con un successo la tappa di Praia a Mare della Poule Scudetto di Serie A. I rossoblù battono 6-4 il Naxos BS e salgono così a 9 punti in classifica, in quinta posizione. Il 24 e 25 luglio si giocheranno le ultime due giornate che definiranno la classifica e le squadre che accederanno alle Final Eight.

Per il Cagliari segna subito Lucão al 1’ ma pareggia Caique al 4’, nei primi due minuti del secondo tempo in gol il portiere Eliott e Dmais per scappare sul 3-1. Puccio e Caique, al 6’, riportano in parità Naxos ma ancora Eliott al 12’ fissa il 4-3. Nell’ultimo dei tre tempi, dopo il pari di Caltabiano al 2’, i rossoblù trovano le reti della vittoria al 5’ con Lucão e al 7’ con Fantinato.

Nella tappa di Praia a Mare, il Cagliari Beach Soccer venerdì aveva perso 2-4 contro la Sambenedettese (ora a pari punti in classifica) e ieri 3-4 contro il Napoli (quarto a +1). Concluderà la stagione regolare contro WB Catania (venerdì 24) e Icierre Lamezia (sabato 25).

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