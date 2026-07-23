Corrado Lampis, Responsabile del Settore Giovanile dell'Ariete Academy, ha ottenuto l'abilitazione all'iscrizione al Registro Speciale dei Direttori Sportivi Professionisti della FIGC. Il riconoscimento arriva al termine del corso organizzato dal Settore Tecnico di Coverciano, culminato con l'esame sostenuto il 20 luglio 2026.

L'esito è stato reso ufficiale dal Comunicato Ufficiale firmato dal Segretario Paolo Piani e dal Presidente Mario Beretta. Il documento elenca tutti i candidati che, superato l'esame, sono stati abilitati a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo a livello professionistico nel calcio italiano.

Nella stessa edizione del corso hanno conseguito l'abilitazione anche diversi ex protagonisti del calcio professionistico: Mattia Destro, Tomás Rincón, Andrea Rispoli, Daniele Padelli, Ernesto Torregrossa, Nicolò Brighenti, Pedro Obiang e Jovan Kirovski figurano infatti tra i nominativi presenti nell'elenco ufficiale FIGC, a testimonianza del livello e del prestigio del percorso formativo.

Per l'Ariete Academy, la qualifica ottenuta da Lampis rappresenta un tassello importante nella crescita del progetto societario, fondato su competenza tecnica, professionalità e formazione continua. Il nuovo titolo di Direttore Sportivo rafforza la struttura dirigenziale del club, con l'obiettivo dichiarato di offrire ai giovani calciatori un ambiente sempre più qualificato e un percorso di crescita sportiva e personale ai massimi livelli.

La società ha accolto la notizia con soddisfazione, sottolineando come il traguardo raggiunto da Lampis sia il frutto di un impegno formativo concreto e rappresenti un valore aggiunto per l'intera famiglia sportiva dell'Ariete Academy

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