Tra un giocatore e un membro dello staff tecnico, tra un allenatore delle giovanili e uno sponsor, il Santa Teresa prosegue la serie degli annunci con la conferma di Leeroy Laurent.

L’esterno francese, classe 2007, indosserà la maglia biancoceleste anche nella stagione 2026/27. Arrivato in Gallura la scorsa estate dal Linas Montlhery, Laurent farà parte della squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza, un team che potrà contare su molti dei protagonisti dell’annata chiusa con un’incredibile ed entusiasmante salvezza, conquistata ai playout, e, dunque, su una certa continuità, che per la formazione allenata da Fabio Levacovich non potrà che rappresentare un valore aggiunto. A maggior ragione se all’orizzonte si staglia una competizione di altissimo livello.

Fatte salve le posizioni ancora incerte di alcuni club, tra cui l’Ilvamaddalena, che ha presentato la domanda di ripescaggio in Serie D, e l’Olbia Calcio, sulla cui situazione permangono non pochi dubbi, al via del campionato di Eccellenza si presenteranno antagoniste già incontrate lo scorso anno, come come Atletico Uri, Lanusei, Tortolì, Carbonia, Calangianus, Iglesias, Ilvamaddalena, Nuorese, Taloro Gavoi, Tempio e Villasimius, più le new entry Olbia, retrocessa ai playout dalla Serie D, e Terralba, Alghero e Bonorva, promosse dal torneo di Promozione, con Ferrini Cagliari, Usinese e Villacidrese pronte ad approfittare di eventuali posti vacanti.

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