Fine settimana amaro per le squadre cagliaritane impegnate nel campionato di Serie A2 femminile. Sia la Virtus sia il Cus escono sconfitte dai rispettivi impegni della 22esima giornata.

Al PalaRestivo la Sardegna Marmi Cagliari deve arrendersi alla capolista Sanga Milano, che si impone con un netto 71-45. Le padrone di casa partono con buon atteggiamento e restano in partita per tutto il primo tempo, riuscendo a tenere il punteggio in equilibrio contro una delle squadre più attrezzate del torneo. Dopo l’intervallo, però, Milano cambia passo: le lombarde alzano l’intensità e piazzano un parziale complessivo di 24-7 che spezza definitivamente la gara. Da quel momento la formazione guidata da Fabrizio Staico fatica a ritrovare ritmo offensivo e non riesce più a riavvicinarsi nel punteggio.

Sconfitta anche per il Cus Cagliari, impegnato in trasferta sul parquet dell’Ecodent Alpo. A Villafranca di Verona le universitarie cedono 69-54 contro la seconda forza del girone. La squadra di Federico Xaxa, dopo un avvio complicato, riesce comunque a restare a contatto per buona parte dell’incontro, contenendo i tentativi di allungo delle venete fino a metà del terzo quarto. Nel finale, però, Alpo trova maggiore continuità offensiva e con le giocate di Peresson e Soglia allarga progressivamente il divario, arrivando anche al +18 che chiude di fatto la partita.

Alpo Basket-Cus Cagliari 69-54

Ecodent Alpo: Peresson 19, Parmesani 6, Rainis 3, Soglia 20, Gregori 9, Di Maria, Rosignoli 6, Todeschini ne, Furlan, Reschiglian 6, Mancini. Allenatore Soave

Cus Cagliari: Nasraoui 17, Piedel 4, Bovenzi 5, Granzotto 8, Peric 13, Caldaro 2, Reggiani 5, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme, Corso ne. Allenatore Xaxa

Parziali: 22-16; 41-34; 57-44

Virtus Cagliari-Sanga Milano 45-71

Sardegna Marmi Cagliari: Zieniewska 11, El Habbab 17, Corda, Tykha 4, Nativi 4, Naczk ne, Setzu, Gallus, Pasolini, Mattera 4, Pellegrini Bettoli, Anedda 5. Allenatore Staico

Sanga Milano: Toffali 15, Bestagno, Tava 4, Marinkovic 20, Olson 8, Guarneri 4, Nespoli 11, Allievi 2, Barberis 2, Colombo 5. Allenatore Pinotti

Parziali: 12-12; 26-32; 33-56

