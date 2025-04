Il Cagliari Baseball, a Rho contro il Senago, ha aperto la stagione in Serie A con un pareggio.

La squadra di Walter Angioi ha perso gara1 11-7 dopo aver condotto per 4-7 fino al termine del 6º inning con il lanciatore partente Gonzáles Labaceno. Poi un blackout, con il rilievo Contu in pedana, ha portato i cagliaritani a incassare 7 punti nel 7º inning e la conseguente sconfitta. I rossoblù si sono però rifatti nel secondo incontro in cui, dopo essere stati avanti di misura fin dal primo inning, hanno saputo reagire al pareggio del Senago, 5-5 ancora nella 7ª ripresa, realizzando due punti decisivi negli ultimi due inning.

Prossimo impegno, nel fine settimana in casa a Iglesias contro il Codogno, reduce dalla sconfitta contro il Milano 1946. Gara1 si giocherà alle 15 di sabato 3 e gara2 alle 11 di domenica 4.

Serie B. Dopo la sconfitta incassata a Mondovì nella prima giornata della Serie B, la Catalana si è riscattata pareggiando il doppio incontro con il Brescia disputato sul diamante di casa. Gli algheresi hanno dominato gara1 con un convincente 15-3, prima vittoria stagionale, ma sono poi sconfitti 7-13 in gara2. Domenica, a partire dalle 10.30, torneranno in campo a Lodi contro gli Old Rags che, come i catalani, hanno ottenuto fin qui un successo in quattro gare.

A2 Softball. Dopo il rinvio del doppio incontro previsto sabato scorso per la concomitanza con le esequie del Papa, la Supramonte si appresta a tornare in campo, sul diamante di Ilole. Le orgolesi, sabato a partire dalle 11, faranno gli onori di casa con la Bulls Rescaldina, formazione che ha vinto un solo match in sei partite giocate e che al momento è quinta in classifica proprio alle spalle della Supramonte (una vittoria e tre sconfitte).

