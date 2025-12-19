La colonna sonora nel Natale gallurese si impreziosisce col repertorio dei Washington Gospel Singers. Il coro statunitense, di Washington DC, si esibirà domani (ore 21) a Santa Teresa Gallura, ospite del Salotto di Babbo Natale, e a Tempio Pausania domenica (19.30) al Teatro del Carmine.

I due straordinari appuntamenti, curati dalla Fondazione Bernardo De Muro in collaborazione con le amministrazioni comunali di Santa Teresa Gallura e di Tempio Pausania, si inseriscono nel clima natalizio con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la musica di qualità e la cultura. Washington Gospel Singers è un coro formato da prestigiosi cantanti di gospel che si distinguono per il loro frizzante ed energico timbro e armonie vocali. Negli anni hanno acquisito numerosi riconoscimenti negli Stati Uniti e nel 2018 sono stati votati come il miglior gruppo Gospel della regione di Washington DC.

Nei loro tour hanno spaziato dagli Stati Uniti d’America al Sud America e all’Europa, diffondendo la tradizione e il significato del gospel e condividendo il palco con artisti del calibro di (tra gli altri) Richard Smallwood, Donald Lawrence, Marvin Sapp e CeCe Winnans.

I due eventi sono gratuiti e si inseriscono nell’offerta culturale della Fondazione Bernardo De Muro. L’evento di Santa Teresa sarà allietato dall’animazione del Comitato Fidali 82 che dalle 19 curerà anche uno sfizioso aperitivo.

