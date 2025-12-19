Il suo esordio, a 16 anni, fra piazza Roma e dintorni: benché adolescente, la sua voce appariva già possente e promettente. Poi il percorso professionale è decollato e se n’è avuta prova evidente tre sere fa, quando su Rai 2, introdotto da Gabriella Carlucci, si è esibito in un entusiasmante “Con te partirò”, di Andrea Bocelli, dando dimostrazione di come la sua carriera da tenore sia ormai una certezza. Si gode il momento d’oro Cristian Medda, 44 anni, originario di Carbonia, un’eccellenza del canto italiano che si è ritagliato un nuovo prezioso momento di gloria proprio in occasione del programma “Italian tourism awards, the night of excellence”, organizzato dalla Rai e promosso dal ministero del Turismo, dell’assessorato al Turismo di Roma, che ha premiato le eccellenza della cultura e del turismo in Italia. Voce inconfondibile, ha dato il via a una serrata carica di emozioni.

Un giusto premio dopo tanta gavetta che più spesso lo ha portato anche negli Usa, ospite di associazioni culturali. Dopo una carriera di intrattenitore in tv dal 2004 (con Flavio Insinna, Massimo Ranieri, Paola Perego, Salvo Sottile, Milly e Gabriella Carlucci, come “Tali e quali show”, “Ballando con le stelle”, “Affari tuoi”, “Il cantante mascherato”, “L’acchiappatalenti”, “Sogno o son desto”, “Domenica in”) ora si è affermato come tenore cross over: <Studio, abnegazione, costanza – racconta – devono essere le basi su cui far poggiare i proprio desideri: ricordo con affetto gli esordi a Carbonia, dove mi capita di tornare, ma ho sempre voluto tentare la scalata: sono consapevole di vivere un momento d’oro e sono orgoglioso di tenere alto il nome dell’Italia nel mondo>. Artista versatile, nell’ottobre dell’anno scorso si è esibito al Central park anche durante la parata principale del Columbus Day.

