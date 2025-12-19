Il Natale arriva in anticipo nella Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula grazie al dono del portiere del Cagliari, Elia Caprile, in occasione della nascita del figlio Edoardo, avvenuta al Policlinico. Il calciatore ha regalato cento maglie per ringraziare tutto il personale medico del reparto che ha supportato e aiutato mamma Emily durante la gravidanza e il parto.

La mamma, dice il professor Stefano Angioni, direttore di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico «è stata seguita durante la gravidanza dalla ginecologa del Policlinico, Stefania Sanna ed è stata ricoverata a inizio travaglio. In sala parto è stata assistita dall’ostetrico Daniele Steri, dalla ginecologa Sanna e dall’anestesista Concetta Cocozza, con la consueta attenzione medica ed empatia sino alla nascita del piccolo, che è venuto alla luce in ottima salute. A dare le prime cure al piccolo è stato il dottor Luca Bianchini, pediatra di Patologia Neonatale e Nido sempre del Policlinico».

Elia Caprile, dice in conclusione il professor Stefano Angioni, «ha voluto omaggiare l’equipe con questa donazione per l’esperienza positiva vissuta che riempie di orgoglio e gioia tutto il personale medico che quotidianamente lavora con professionalità e attenzione».

Alla consegna delle maglie ha partecipato anche Vincenzo Serra, il commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, che ha espresso parole di gratitudine nei confronti del gesto di Elia Caprile, «un riconoscimento importante alla qualità del reparto di Ginecologia e Ostetricia».

Il portiere rossoblu è felicissimo: «Ho ringraziato il reparto con queste cento magliette», ha detto il portiere rossoblu, «perché hanno fatto venire alla luce il mio primo figlio, Edoardo, e siamo stati molto contenti di come ci siamo trovati. Vi ringrazio di cuore».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata