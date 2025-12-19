Una mobilitazione spontanea, che da giovani si rivolge ad altri giovani, grazie al lavoro di alcuni attivisti sui social. Elena Pinna e Michael Ardu, influencers, rappresentano Surra, un movimento per la liberazione dell’Isola dalla colonizzazione e per l’autodeterminazione del popolo sardo.

Oggi In prima fila «Per dire basta a un modello di regione autonoma disfunzionale che illude i sardi di far i loro interessi. Basta sfruttamento delle nostre terre per scopo, nazionali e sovranazionali. Basta colonizzazione energetica». L’appello pubblicato in un video sui social in vista della mobilitazione che dalle 10 di stamattina va avanti sotto il Consiglio regionale in via Roma.

Riguardo la Legge 20 «Eravamo assolutamente convinti che una legge che si configurava all’interno di un contesto nazionale», afferma Elena Pinna, «non potesse dare assolutamente esito diverso da quello ottenuto. Quindi quello che vogliamo oggi è rivendicare a gran voce la legge Pratobello, che è espressione del popolo, di tutti i sardi che hanno firmato e che sono stati ignorati».

© Riproduzione riservata