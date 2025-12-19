Cosa dicono le stelle per il 19 dicembre 2025La giornata segno per segno
Ariete: L’armonia domestica si conquista soprattutto con la dolcezza, e non con delle semplici parole ingannevoli...
Toro: Una decisione che arriva dritta dal cuore vi riporta quella serenità di cui avevate enormemente bisogno.
Gemelli: Emergono da dentro di voi dei sentimenti particolarmente profondi: abbracciateli senza nessuna paura!
Cancro: Quell’alone di mistero che esprimete vi dona un certo fascino. Usatelo per avvicinare, non per sfuggire!
Leone: La vostra voglia di libertà troverà espressione in un viaggio interiore. Provare per credere...
Vergine: Un vostro progetto sta fallendo? Non demordete: per concretizzarlo occorre dedicare tempo e attenzione.
Bilancia: Si avvicina il momento del fatidico bilancio di fine anno. Non temete: siete più avanti di quanto crediate.
Scorpione_Sforzi, sudore e tanto impegno: non preoccupatevi, arriverà un riconoscimento meritato e sorprendente.
Sagittario: Idee nuove in questa giornata vi guidano: perché non lasciate che vi portino loro oltre le solite abitudini?
Capricorno: Oggi un incontro stimolante risveglierà la vostra curiosità. Preparatevi, ormai manca poco!
Acquario: Di solito non succede, ma vi state lasciando trasportare dalla magia del momento. Fate bene a seguirla!
Pesci: Un’emozione sincera illuminerà questi giorni di festa più del Natale stesso. Chiedetevi: chi ci sta dietro?