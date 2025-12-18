Una storia di successi e di musica quella raccontata nel libro S’istoria infinida, il titolo del testo che parla dei Tazenda e della loro lunga carriera. Sul palco diventa un racconto condiviso tra la storica band sarda e Felice Liperi, dove musica e parola si intrecciano, grazie alla collaborazione diretta tra l’autore e i musicisti. L’evento è in programma domani, 19 dicembre alle 19 presso la sala Filippo Canu, dove Felice Liperi partecipa attivamente allo spettacolo, dialogando con Gino Marielli e Gigi Camedda, attraverso letture, ricordi e frammenti narrativi che danno vita e voce alla storia contenuta nel libro.

Con i Tazenda oggi c’è Serena Cartamantiglia, nuova voce ufficiale del gruppo: interprete sensibile, intensa, capace di coniugare delicatezza e potenza, proiettando il progetto verso nuove traiettorie nel solco della tradizione. La sua presenza segna una nuova fase del percorso artistico del gruppo, in continuità con la loro storia e aperta al futuro. Ad accompagnarli alla chitarra ci sarà Massimo Cossu, ormai noto a molti come il “quarto Tazenda” in quanto li segue fin dal 1990, chitarrista virtuoso e arrangiatore di tutte pe parti musicali di questo spettacolo.

Felice Liperi, critico musicale, è stato per molti anni conduttore e curatore di programmi per Radio3 (tra cui Fahrenheit, Alza il volume, Sei gradi). È stato docente al DAMS nelle Università degli Studi di Genova e Udine, dove ha tenuto corsi di Storia della canzone italiana e Popular Music, collabora da molti anni con il quotidiano la Repubblica ed è autore di numerosi volumi e saggi.

