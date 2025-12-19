Dopo i festeggiamenti per i sessant’anni dell’Ipsar – Istituto Alberghiero, celebrati sabato scorso, e dopo lo spettacolo FIAT LUX. Il Piccolo Principe e il Fiore della Speranza, andato in scena domenica, l’Ama Auditorium Multidisciplinare Arzachena si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alla magia delle feste.

Oggi, venerdì 19 dicembre, alle 21, il palcoscenico ospita lo spettacolo “Lo schiaccianoci, l’incanto del Natale prende vita”, una produzione che unisce danza, narrazione e arti circensi, pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Lo spettacolo prenderà forma grazie alle allieve del Centro Studi Danza Classica, «che accompagneranno gli spettatori in un viaggio tra soldatini di piombo e il Regno dei Dolci», rievocando le atmosfere fiabesche di uno dei balletti più amati della tradizione natalizia.

A rendere il racconto ancora più suggestivo sarà la voce narrante di Rossana Scugugia, che «guiderà il pubblico nel sogno di Clara, rendendo il racconto ancora più vicino e coinvolgente».

Ad arricchire ulteriormente la messa in scena è la presenza della compagnia di nouveau cirque “Un Chapiteau Parapluie”, con acrobazie e suggestioni visive ispirate al circo contemporaneo, «che donano una nuova dimensione al classico natalizio».

La regia e le coreografie portano la firma di Giovanni Spano e Irina Shutova. Narratrice Rossana Elsa Scugugia, con la partecipazione di “Un Chapiteau Parapluie” e del corso di danza classica BFIT Arzachena. Lo spettacolo è presentato dal Centro Studi Danza M° Giovanni Spano.

