Sul sito della Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, è ancora segnalato come "in ritardo”: atteso per le 11,55, l’arrivo sembra slittato alle 21 (9 ore dopo). Ma ai passeggeri è già arrivata la segnalazione: il volo da Firenze di Volotea è stato cancellato.

Una doccia fredda per centinaia di passeggeri, tantissimi sardi, che si erano presentati puntuali all’aeroporto Amerigo Vespucci.

Stando alle scarne informazioni fornite durante lunghe ore di attesa con continui slittamenti culminati con la cancellazione, la causa è una densa coltre di nebbia che ha avvolto lo scalo toscano dalle prime ore della mattina.

Le speranze che si diradasse si sono rivelate vane. Il volo per Cagliari è tra quelli non decollati. Ma c’è un’anomalia: altri aerei, di altre compagnie, sono partiti regolarmente.

Molti sardi sono subito andati alla ricerca di voli alternativi. E intorno alle 16 è arrivata la comunicazione: è stato deciso il trasferimento a Pisa per cercare di partire da lì.

(Unioneonline/E.Fr.)

