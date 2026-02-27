Incidente sulla 554 in zona Selargius poco prima del bivio per Settimo. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto si è ribaltata dopo essere stata tamponata da un altro veicolo. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della vettura ribaltata, trasportato in codice rosso al Brotzu.

Gli altri due feriti sono stati portati in codice giallo al Policlinico e al Santissima Trinità dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e la polizia locale per i rilievi.

