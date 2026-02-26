«Sei stata la mia vita, la mia migliore amica e soprattutto la mia bambina»: inizia così il toccante messaggio che Alessia Orro, la pallavolista della nazionale originaria di Narbolia, ha postato sul suo profilo Instagram.

Una lunga lettera dedicata alla sua cagnolina Palmita, morta il 22 febbraio «troppo presto - scrive Alessia -. Non ero pronta a questo, anche se si dice che non si è mai pronti e forse è proprio vero».

«Hai sofferto così tanto nell’ultimo anno – spiega la 27enne - tra le varie operazioni, il cuore, i reni, i polmoni e il cancro, ma nonostante tutto, non hai mai smesso di sorridermi e abbiamo sempre lottato per far sorridere anche a te».

«Hai aspettato che tornassi a casa prima di mollare, come se non potessi lasciarmi prima di un ultimo abbraccio, prima di risentire la mia voce» ha poi aggiunto ancora.

«Abbiamo sempre sofferto insieme e cercato di superare tutte le cose brutte insieme, fino a ieri, che ormai non potevamo più aiutarti come volevamo… – la dolorosa conclusione – ti ho accompagnato fino all’ultimo respiro, ti ho abbracciato così forte mentre le mie lacrime ti bagnavano il viso, finché il tuo cuore non ha smesso di battere.. .adesso sono sicura che veglierai su di me da lassù, come solo un angelo sa fare».

Per la campionessa, migliaia di messaggi di affetto e partecipazione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata