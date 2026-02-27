Il nutrizionista ci spiega gli errori commessi a tavola che influenzano il nostro benessere

Mangiare male è un sabotaggio quotidiano! Eppure, a tavola commettiamo errori quotidiani che, nel tempo, appesantiscono il nostro corpo e disperdono energia. Il primo errore è mangiare seguendo l’orologio o l’abitudine. Il corpo dovrebbe infatti ricevere cibo solo quando la digestione precedente è conclusa. Anticipare i pasti significa sovraccaricare l’organismo. Il secondo errore comune è mescolare troppi alimenti nello stesso pasto: combinazioni complesse rallentano il lavoro gastrico, favorendo fermentazioni e gonfiore. Si sbaglia anche mangiando troppo velocemente e senza masticare a sufficienza: la digestione inizia in bocca. E bere acqua a tavola? Diluisce i succhi gastrici e rallenta la digestione: il corpo non ama distrazioni mentre lavora! Infine, mangiare in stato di stress o distrazione altera i processi digestivi. Il sistema nervoso deve essere in equilibrio perché il corpo possa assimilare correttamente. “Salute = tempi giusti + semplicità + fame vera.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

