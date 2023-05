Nessun faccia a faccia. Il sindaco di Cabras Andrea Abis non ha accettato la richiesta del consigliere di minoranza Antonello Manca.

L’esponente dell'opposizione, candidato alle elezioni comunali di fine maggio, quando anche a Cabras i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino, con una nota inviata al sindaco aveva chiesto di inserire il documento all’ordine del giorno in occasione del Consiglio comunale di oggi, 22 maggio. Questo perché l’ultima volta Manca era assente per malattia. La risposta non c'è stata.

Abis ha lasciato intendere in questo modo di non aver accettato la richiesta. E spiega però il motivo: «Premesso che il consigliere Manca non si presenta in Consiglio da mesi - dice - Avrò portato l’interrogazione almeno tre volte, dopo aver impiegato diverso tempo per formulare tutte le risposte che lui chiedeva a me e all’assessore ai Lavori pubblici. Ma non solo: a pochi giorni dal voto, e soprattutto durante il mese di propaganda elettorale, mi sembra veramente assurdo e non corretto parlare di politica in Consiglio comunale. Manca questo dovrebbe saperlo. Oggi la seduta è stata convocata proprio in via straordinaria per approvare atti urgenti e indispensabili per i futuri amministratori come ad esempio l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2023».

C’è anche l’approvazione delle tariffe relative alla Tari con proroga della scadenza della prima rata di versamento.

L’interrogazione di Manca aveva come oggetto l’appalto dei lavori nel Comune di Cabras. O meglio: il consigliere chiedeva informazioni sui lavori di restauro della chiesa di Santa Maria Assunta di Cabras.

Le opere di restauro della chiesa sono partite lo scorso dicembre. L’esponente dell’opposizione, in corsa alle elezioni comunali nella lista guidata dal candidato sindaco Gianni Meli, aveva però fatto notare che la gara d’appalto risale a novembre 2020 e che, da programmi, il restauro sarebbe dovuto terminare a novembre 2022.

Le risposte però non arriveranno.

La seduta di oggi è in programma alle 15, come sempre al Centro polivalente di via Tharros.

