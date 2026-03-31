La nomina era nell’aria, come avevamo annunciato nei giorni scorsi. Ora c’è anche l’ufficialità: Paolo Angioi entra nella Giunta comunale di Oristano e assume le deleghe all’Urbanistica, alla Viabilità e al Patrimonio. Un passaggio atteso, che trova conferma nella nota diffusa dal movimento Sardegna al Centro 2020 dopo il via libera arrivato dalla segreteria politica e dagli iscritti.

La decisione, spiegano dal movimento, è stata condivisa al termine di “un confronto serio e approfondito”, nel quale è stata ribadita “la responsabilità verso la città di Oristano” e la necessità di contribuire in modo concreto alla soluzione di questioni aperte da tempo. Un ingresso in Giunta che consolida anche gli equilibri della maggioranza e apre una nuova fase sul piano amministrativo.

«È stata condivisa e approvata la decisione assunta dal gruppo consiliare in merito all’ingresso nell’esecutivo cittadino», afferma il segretario provinciale Giancarlo Mameli, che sottolinea come alla base della scelta ci sia anche «la disponibilità dimostrata dal sindaco e dalle forze politiche di maggioranza nell’accogliere le proposte avanzate dal movimento».

I temi sul tavolo sono noti: dalla rivisitazione della Ztl alla revisione del regolamento dei dehors, fino a una nuova impostazione dell’appalto dei parcheggi a pagamento.

L’ingresso di Angioi nell’esecutivo «rappresenta non un punto di arrivo, ma l’assunzione di una responsabilità ulteriore», rimarca Mameli, assicurando che Sardegna al Centro 2020 continuerà a operare «con spirito costruttivo, autonomia di giudizio e senso delle istituzioni». Il decreto di nomina dovrebbe essere firmato venerdì.

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