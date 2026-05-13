Bagarre al Senato durante il question time con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita», ha avvertito la premier che ha anche aperto alle opposizioni che vogliano «collaborare per l'interesse nazionale».

Nell’occasione Meloni ha anche parlato del tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del programma nucleare in Italia.

Con la minoranza – Pd e M5S – c’è stato anche un botta e risposta sull'aumento del debito. «Non accetto lezioni dopo i 174 miliardi buttati per il Superbonus», ha replicato la premier dopo gli attacchi.

Scontro anche con il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha incalzato il governo sulla legge elettorale e sul caso dei licenziamenti nello staff del ministro della Cultura Alessandro Giuli, paragonando l’esecutivo «alla Famiglia Addams».

«Invocate la presenza del presidente del Consiglio in Parlamento, ma al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare», la risposta di Meloni.

(Unioneonline)

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