Il movimento Cittadini per Flumini e Quartu Sant’Elena presenta la squadra di candidati in lista, e conferma il sostegno al sindaco uscente Graziano Milia. Oggi la presentazione pubblica nella sede di Rinascita, in via Roma, con tutti gli aspiranti consiglieri in corsa.

Obiettivo replicare il successo delle elezioni comunali 2020, con due consiglieri eletti e un assessore in Giunta dedicato a Flumini e le zone extraurbane di Quartu.

«Una parte di territorio molto complesso, dove tradizionalmente quando ci sono le elezioni accade di tutto e di più», il discorso di Milia durante la presentazione della lista. «Promesse mirabolanti, soluzioni difficili da realizzare, questo movimento invece ha avuto l’intelligenza e la capacità di non prendere in giro nessuno dicendo le cose come stanno. Con proposte fattibili, portate avanti dai consiglieri comunali e dall’assessora uscenti. C’è chi parla di malumore per le azioni messe in campo dalla nostra amministrazione nel litorale, posso assicurare che non è così», dice Milia. «In questi anni abbiamo lavorato dimostrando impegno e attenzione, e i cittadini che ci vivono e ci lavorano lo hanno capito».

Nell’elenco delle cose avviate ci sono la rete idrica, l’estensione di quella fognaria in corso, la manutenzione di scuole e palestre, la sperimentazione dei bus a chiamata, la nuova piazza Santa Maria degli Angeli, i nuovi servizi in via Melibodes, le iniziative culturali al Nuraghe Diana e nella Villa Romana, la colata d’asfalto in diverse strade. E fra le priorità in programma la definizione dei Piani di risanamento, e l’apertura del mercato di Flumini con spazi per eventi. “Progetti e iniziative che devono avere una sostenibilità finanziare, così deve ragionare un buon amministratore”, aggiunge Milia. E, rivolgendosi ai candidati del movimento, conclude: “siete un punto di riferimento per Flumini, meritate quantomeno il successo avuto l’altra volta”.

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