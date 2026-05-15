Il centrodestra guidato dal candidato sindaco Marco Porcu parte con le prime presentazioni pubbliche delle liste in coalizione per le Amministrative del 7 e dell’8 giugno. Questa mattina l’incontro nella sede di via Porcu con i candidati di FdI: giovani, volti nuovi, consiglieri uscenti.

Una breve presentazione dei ventotto in lista, poi il discorso del candidato sindaco. «L’amministrazione spesso si dimentica di ascoltare il tessuto sociale», le parole di Porcu davanti ai candidati in lista e simpatizzanti del partito. «Noi in queste settimane stiamo passeggiando per la città, cercando di ascoltare commercianti, cittadini, famiglie, che ci esprimono la necessità di una vicinanza della politica. E questo noi faremo: parlando con le persone, sentendo le loro lamentele e i loro problemi. Perché l’unico modo che abbiamo per recuperare la grande distanza che si è creata, è far capire che in giro per la città ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Le passeggiate, i caffè, gli incontri con gruppi di cittadini e associazioni – dice ancora Porcu – ci ripromettiamo di farli anche dopo, non ha senso governare la città restando chiusi nelle stanze del palazzo comunale».

E ancora: «Per me è un onore guidare questa coalizione, rappresentare il mio partito, e da cittadino quartese avere la possibilità di diventare sindaco di questa città dove sono nato e cresciuto, ho avuto la fortuna di frequentare le scuole quartesi e tuttora vivo qui». Poi l’appello a tutti i candidati: «L’unico modo che abbiamo per vincere e convincere più persone possibile che con noi la città può davvero cambiare passo».

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