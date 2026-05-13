Meno 4 punti di gradimento, terz’ultimo posto a pari merito con altri colleghi. Questa la posizione della presidente della Regione Alessandra Todde nella classifica dei governatori secondo un sondaggio di Swg. Un risultato che viene letto in modo diverso a seconda di chi deve commentare. «I dati confermano un elemento politico chiaro», dicono dal M5s, «Alessandra Todde resta stabilmente nella fascia più alta di consenso mai registrata in Sardegna in base all'intera serie storica Swg relativa all'Isola in quindici anni». E la flessione? «Va letta dentro un quadro nazionale caratterizzato da un generale arretramento del consenso verso le istituzioni e verso quasi tutti i presidenti di Regione».

Mal comune mezzo gaudio, quindi, per i pentastellati sardi: «Numerosi governatori risultano in calo rispetto al 2025. È evidente quindi come il clima di crescente difficoltà economica e sociale che attraversa il Paese stia producendo un malcontento diffuso che investe l'intero sistema politico nazionale, ben oltre i confini delle singole amministrazioni regionali. In questo contesto», è la convinzione, «il dato della Sardegna assume ancora più valore: Alessandra Todde, pur governando in una fase complessa caratterizzata da un contesto geopolitico instabile che ha avuto forti ripercussioni sull'economia regionale, mantiene livelli di fiducia storicamente elevati e nettamente superiori alla media registrata dai precedenti presidenti della Regione nella serie Swg».

Diversa la visione di Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI in Consiglio regionale. Premette di non essere appassionato di sondaggi, visto che Piero Fassino risultava primo nella graduatoria ma non venne rieletto sindaco a Torino. Ma sottolinea: «Visto che la Todde auto elogia quotidianamente la sua azione di governo è bene riportarla con i piedi per terra: è per gradimento terz'ultima in Italia e il 66% dei sardi non ha fiducia in lei». Nessuna meraviglia, dice Piga, «dopotutto se dopo oltre due anni di legislatura si è in ritardo su tutto e tutti i problemi stanno peggiorando era difficile prevedere un risultato migliore: l'effetto social per manipolare l'opinione pubblica non basta, la Todde è una brava influencer social, ma amministrare una regione è altra cosa, pensi meno ai like e più governare».

Enrico Fresu

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