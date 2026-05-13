«Questa mattina, nel corso della sua audizione nella commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, ho chiesto al ministro Tommaso Foti come il Governo intenda dare attuazione al principio costituzionale di Insularità, perché non basta elencare - come ha fatto nella sua relazione - i fondi europei o nazionali destinati al Mezzogiorno se poi non si riconosce la specificità strutturale delle isole». Lo afferma il senatore sardo del Pd, Marco Meloni.

La Bicamerale Insularità, spiega, esiste proprio per questo: «Tradurre in interventi concreti il principio introdotto in Costituzione nel 2022. Per questo ho sollecitato il Governo a rendere finalmente operativo il Fondo per l'insularità istituito nel 2022 su proposta del Pd, a sostenere la proposta di legge sulla specificità insulare ferma alla Camera e a chiarire quale sia la linea italiana nel confronto con l'Unione europea su continuità territoriale, aiuti di Stato, trasporti e costi dell'energia. La Sardegna e la Sicilia non possono essere trattate come territori qualsiasi: servono strumenti differenziati su scuola, sanità, mobilità e sviluppo. Ho inoltre richiamato l'urgenza di affrontare l'impatto dell'Ets sui trasporti marittimi e sulle imprese sarde e la necessità di garantire proroghe e supporto ai Comuni per completare gli interventi del Pnrr già avviati, evitando di lasciare opere incompiute e risorse bloccate».

Lo afferma il del Pd, Marco Meloni, che ha sottolineato gli impegni presi dal ministro Foti, dall'intervento per sollecitare l'iter della proposta di legge sull'insularità fino all'annuncio di un prossimo intervento sui trasporti e alla volontà di rafforzare il confronto con Bruxelles sulla strategia per le Isole e sugli aiuti di Stato. «Sul rispetto di questi impegni e sull'adozione degli atti conseguenti vigileremo con verifiche puntuali», assicura Meloni, «sono necessari interventi concreti e rapidi, perché la legislatura sta terminando e finora il risultato è zero: il governo di Giorgia Meloni e la maggioranza di destra in quasi quattro anni non hanno fatto assolutamente nulla per le isole».

(Unioneonline)

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