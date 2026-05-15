Nel cuore pulsante della comunità, presso un Centro di Aggregazione Sociale gremito da un pubblico entusiasta, si è svolto ieri sera l’atto ufficiale che segna l’inizio di una nuova stagione politica per Valledoria. La lista “Noi Valledoria”, guidata dal sindaco uscente Marco Muretti, ha svelato i volti e le anime dei dodici candidati che compongono la squadra per le prossime elezioni comunali, proponendosi come garante di un percorso di crescita che ha già trasformato il volto del territorio.

L’incontro non è stato solo un appuntamento elettorale, ma una narrazione corale di un percorso amministrativo iniziata nel 2020 in uno dei momenti più bui della storia recente. Muretti, ha ripercorso le tappe di una trasformazione che ha portato il centro costiero a fregiarsi del titolo onorifico di “Città”, conferito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 27 maggio 2025.

Un traguardo che, nelle parole del sindaco, non è un punto d’arrivo, ma il basamento su cui costruire una Valledoria sempre più competitiva nel panorama isolano.

«Amministrare significa servire con coraggio, - ha dichiarato Muretti rivolgendosi alla platea .- Siamo partiti da un Comune commissariato e compromesso da un disavanzo di oltre 2,2 milioni di euro. Oggi riconsegniamo ai cittadini un ente sano, con 6,4 milioni di fondo cassa e la capacità di pagare i fornitori in meno di venti giorni. Abbiamo dimostrato che la veridicità del bilancio può e deve camminare di pari passo con il cuore della politica sociale».

Il mandato 2020-2026 ha segnato il superamento definitivo degli effetti negativi della pandemia, trasformando l’emergenza in opportunità di rinnovamento. Grazie all’approvazione storica del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Piano di Utilizzo del Litorale (PUL), attesi da decenni, Valledoria ha oggi una bussola certa per la sua vocazione turistica e produttiva. Gli investimenti per la mobilità sostenibile, con i collegamenti ciclopedonali verso San Pietro e La Ciaccia, e la riqualificazione della “Cittadella dello Sport”, rappresentano la sintesi di una visione che mette al centro la qualità della vita e la bellezza del paesaggio. I candidati: Marinella Bellinzis in Muntoni, Gemigliano Bianco, Giuseppe Bianco, Alessio Cerrutti, Marco Cugusi, Giovanni Maria Antonio Licheri noto Tonino, Antonio Giuseppe Manuedda, Maria Marras, Marco Mazzei, Angelo Mura, Francesca Pala, Velia Soggia.

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