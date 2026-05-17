Movimenti in corso nel centrosinistra oristanese. Maria Obinu, Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli, eletti in Consiglio comunale sotto il simbolo di Alternativa sarda Progetto Sardegna, hanno aderito al partito guidato da Massimo Zedda, segnando un nuovo passaggio nell’area che fino a oggi faceva riferimento a Renato Soru.

L’annuncio è arrivato durante la direzione regionale del partito ospitata a Oristano, alla presenza di amministratori e dirigenti provenienti da tutta l’Isola. Nel comunicato diffuso al termine dell’incontro, l’ingresso dei tre consiglieri viene definito “estremamente importante” perché rafforza la presenza nell’Oristanese e rappresenta “un segnale di fiducia verso il progetto politico sardo”.

Obinu, Marcoli e Obinu siedono attualmente in aula con il simbolo della formazione legata all’ex presidente della Regione Renato Soru. Un passaggio che conferma il riassetto in corso nel centrosinistra isolano dopo le ultime elezioni regionali.

«Siamo convinti che si possa costruire un cammino positivo per Oristano, in un’ottica di crescita e sviluppo per il territorio», hanno dichiarato i tre consiglieri. «Abbiamo scelto di aderire perché crediamo nella necessità di rafforzare uno spazio politico serio, credibile e vicino alle persone».

Nel corso dell’assemblea, il Partito Progressista ha inoltre ribadito il sostegno alla presidente della Regione Alessandra Todde e la volontà di costruire un “patto federativo” con il Partito Democratico, puntando a consolidare un’area democratica e progressista alternativa al centrodestra.

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