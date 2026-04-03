Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo. Questa mattina il giuramento al Quirinale, per confermare la nomina al dicastero rimasto vacante dopo il passo indietro, lo scorso 25 marzo, di Daniela Santanchè.

Mazzi, già deputato e sottosegretario alla Cultura, è nato a Verona nel 1960. Esponente di Fratelli d’Italia, è stato manager e collaboratore di importanti artisti come Riccardo Cocciante, Francesco Baccini, Adriano Celentano, Pooh e Gianni Morandi. Ha anche curato diverse edizioni del Festival di Sanremo e dal 2017 al 2022 è direttore artistico e amministratore delegato della società di gestione dell'Arena di Verona.

(Unioneonline)

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