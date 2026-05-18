Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Sardegna, con l’Isola che risulta essere la terza regione italiana con le auto in circolazione più vecchie.

Lo rileva uno studio di Facile.it, che ha calcolato come l’età medie dei veicoli che girano sulle strade dell’Isola sia di 14 anni, in aumento di 2 anni rispetto alla precedente rilevazione, contro una media nazionale di 12 anni e sei mesi.

Guardando i dati provinciali emerge che Nuoro è l'area con le vetture più vecchie (15 anni e 11 mesi); seguono nella graduatoria le province di Sud Sardegna, con un’anzianità pari a 14 anni e 10 mesi, ed Oristano (14 anni e 8 mesi). La provincia sarda dove invece circolano le auto più “giovani” è Cagliari, area in cui, sempre ad aprile 2026, l’età media era pari a 13 anni e 2 mesi, seguita da Sassari con 13 anni e 7 mesi.

Il parco auto – evidenzia lo studio – «è mediamente invecchiato in quasi tutta la regione, con una forbice compresa tra il +4% di Nuoro e Sud Sardegna, e il +1% di Cagliari. Uniche eccezioni Oristano e Sassari, dove l’anzianità è rimasta stabile rispetto a dodici mesi fa».

(Unioneonline)

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