Davanti ad un pubblico numeroso è stata presentata la lista del gruppo Obiettivo Ploaghe, a sostegno del candidato sindaco, Giammario Busellu. Il Centro Sociale ha accolto con entusiasmo le tantissime cittadine e i tantissimi cittadini che hanno partecipato per conoscere il programma e, soprattutto, i volti della squadra, candidata alla guida del paese. Una partecipazione ben oltre le aspettative, segno tangibile di una forte voglia di ascolto, confronto e coinvolgimento.

Durante la serata, candidati e candidate si sono presentati alla comunità: una squadra che unisce esperienza, competenze, profondo legame con il territorio, impegno e disponibilità. Voci diverse, unite da un progetto comune che guarda al futuro di Ploaghe con serietà e visione.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i temi centrali del programma e sono intervenuti i sindaci della città metropolitana di Sassari, di Ittiri, Codrongianos e Nughedu San Nicolò, questi ultimi rispettivamente presidenti dell’Unione dei Comuni del Coros e dell’Unione dei Comuni del Logudoro. Una presenza istituzionale che ha confermato il ruolo centrale di Ploaghe nel territorio e nella provincia di Sassari, come punto di riferimento politico, sociale e culturale dell’area del nord Sardegna.

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