Tra i Comuni della provincia di Oristano chiamati al voto il prossimo 7 e 8 giugno sarà anche il turno di Gonnosnò. Nel piccolo centro della Marmilla, poco meno di 700 abitanti, sarà solo la lista “Gonnosnò e Figu Insieme” a proporsi ai propri elettori, sotto il segno della continuità amministrativa. Alla guida ci sarà Ignazio Peis, attuale primo cittadino, che punta così al secondo mandato da sindaco.

«Mi ripropongo – esordisce Peis – per sostenere l’azione amministrativa dell’ente e per garantirne l’azione politica. Il contesto generale è molto delicato, era necessario e doveroso assumere questa responsabilità». Peis guiderà la lista “Gonnosnò e Figu Insieme”, composta da persone già presenti attualmente nella maggioranza in Consiglio comunale e diverse novità alla prima esperienza amministrativa. Una scelta in prospettiva futura.

«La squadra - prosegue Peis - è quella che ha amministrato negli ultimi 5 anni e mezzo, con l'integrazione di 4 nuovi giovani elementi che ad oggi non avevano maturato alcuna esperienza amministrativa. Dovranno essere loro in questi cinque anni a costruire il gruppo che amministrerà Gonnosnò nel prossimo futuro».

Il programma proposto agli elettori sarà sotto il segno della continuità. «Il programma, come ovvio che sia – conferma l’attuale primo cittadino - sarà prettamente basato sul proseguo di ciò che è stato messo in cantiere nella scorsa legislatura. Senza troppi voli pindarici. La parte dedicata all'aspetto sociale avrà preminenza su tutto».

Rispetto alla tornata elettorale dell’ottobre del 2020 non sarà presente una seconda lista e l’unico ostacolo sarà il superamento del quorum. Nonostante la barriera del 40% dei votanti da raggiungere, Peis è ottimista. «Il quorum – conclude Peis - nelle nostre piccole comunità, rappresenta sempre un rischio. Lo scenario nazionale, in tutte le tornate elettorali lo confermano. Gonnosnò è popolato da persone estremamente responsabili, che sanno bene quello che è il valore della tornata elettorale. Pertanto stiamo abbastanza tranquilli».

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