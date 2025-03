Mosca è preoccupata dal riarmo dell’Unione europea, annunciato nei giorni scorsi dalla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen.

Un investimento di 800 miliardi per la difesa europea che «sta avvenendo principalmente contro la Russia», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax.

«Tutta questa militarizzazione - ha detto Peskov - sta avvenendo principalmente contro la Russia, e questo, naturalmente, potrebbe essere un argomento di profonda preoccupazione per noi e per la necessità di adottare contromisure appropriate per garantire la nostra sicurezza».

Mosca, ha sottolineato il portavoce, sta «monitorando attentamente» i progetti di riarmo della Ue, perché l’Unione europea «individua la Russia come suo principale avversario».

«Questa retorica e questi piani ostili a cui stiamo assistendo a Bruxelles e nelle capitali europee - ha concluso Peskov - sono ovviamente in grave contrasto con lo spirito di ricerca di soluzioni pacifiche per la situazione in Ucraina».

