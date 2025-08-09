L’Italia ha paracadutato gli aiuti su Gaza: altri 14 civili uccisi all’alba, 8 erano in fila per il ciboCento tonnellate di cibo lanciate da un C130 dell’Aeronautica Militare, mentre nella Striscia continua il massacro
Il primo carico di aiuti umanitari aviotrasportati dall'Italia per Gaza è stato paracadutato sulla Striscia da un C130 dell'aeronautica militare italiana. Nei prossimi giorni e per una settimana seguiranno altri aviolanci per la popolazione di Gaza, per un carico complessivo di cento tonnellate di derrate alimentari, che parte dalla base di Amman in Giordania nell'ambito della missione Solidarity Path 2, a cui partecipa anche la Difesa italiana.
Intanto continua il massacro dei civili nella Striscia. Negli attacchi israeliani di questa mattina all’alba altri 14 palestinesi sono stati uccisi, otto erano in fila per gli aiuti umanitari.
Almeno 11 persone sono state uccise e trasportate all'ospedale al-Awda nel nord di Gaza, tra cui 6 mentre aspettavano la distribuzione di cibo vicino al corridoio di Netzarim. Due persone sono state uccise e trasportate al complesso medico Nasser da un centro di distribuzione della fondazione GHF nel sud. Una donna è stata uccisa e un'altra persona è rimasta ferita in un attacco aereo israeliano contro un condominio a Khan Younis (sud).
(Unioneonline)