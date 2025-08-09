È di oggi la nomina di Domenico Bagalà come commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, che gestisce i porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa Gallura, Portovesme e Arbatax. La scelta dell'ingegnere, che da anni vive a Cagliari, trova l'appoggio di Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale: «Rivolgo a Domenico Bagalà le mie più sincere congratulazioni», dichiara il vicesegretario regionale del partito. «È un professionista di altissimo livello, con una lunga esperienza nel settore portuale e logistico. Sono certo che saprà valorizzare al meglio le potenzialità dei nostri porti, trasformandole in opportunità concrete per la Sardegna».

Tocco sottolinea come il sistema portuale isolano sia oggi chiamato ad affrontare sfide strategiche decisive: dal potenziamento delle infrastrutture per accogliere navi di nuova generazione, allo sviluppo di servizi logistici e intermodali in grado di sostenere la competitività delle imprese, passando per la modernizzazione tecnologica e digitale degli scali e il rafforzamento delle connessioni con le principali rotte internazionali, senza trascurare l’impegno verso una maggiore sostenibilità ambientale.

«L’obiettivo deve essere quello di generare ricchezza per la Sardegna e creare nuovi posti di lavoro, rafforzando il ruolo strategico dei nostri porti nei traffici marittimi del Mediterraneo», prosegue Tocco. «Bagalà ha le competenze e la visione per guidare questo percorso con efficacia e determinazione».

In conclusione, Tocco invia a Bagalà un «augurio di buon lavoro, nella certezza che saprà mettere esperienza e passione al servizio dello sviluppo dell’intero sistema portuale regionale».

(Unioneonline)

