Jim Lovell, l'astronauta americano comandante della missione Apollo 13 è morto all'età di 97 anni. Nel 1970 è stato il comandante di Apollo 13, la sfortunata missione che ha rischiato di perdersi nello spazio a causa di un'esplosione di un serbatoio di ossigeno a bordo che ne impedì l’allunaggio. Lovell è passato alla storia per il drammatico Sos lanciato dallo spazio: «Houston, abbiamo un problema», riuscì a riportare il suo equipaggio a terra. Ma è stata proprio questa missione a regalargli la fama.

La storica missione è stata oggetto di un film con protagonista Tom Hanks nei panni di Lovell.

Lovell, soprannominato 'Smilin' per il suo inconfondibile sorriso, è stato nello spazio quattro volte con le missioni Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13, ispirando generazioni di astronauti e non. A confermare la sua morte è la Nasa.

La sua famiglia, in una nota, ne ricorda i traguardi ma soprattutto il ruolo di leader di famiglia. «Ci mancherà il suo ottimismo, il suo senso dell'umorismo e come ci faceva sentire».

