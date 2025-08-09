È Domenico Bagalà il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, che gestisce i porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa Gallura, Portovesme e Arbatax.

Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto con cui viene conferito l’incarico, temporaneo e finalizzato ad assicurare la continuità amministrativa e la piena operatività dell’Autorità fino al ripristino degli organi di vertice ordinari.

La nomina è stata formalmente comunicata alla Regione Sardegna.

Calabrese, per anni alla guida della Contship nel porto canale di Cagliari, Bagalà conosce bene il mondo del transhipment e degli scali merci. Fino a marzo 2016 ha guidato il Medcenter (sempre gruppo Contship) di Gioia Tauro, dove è nato. Ingegnere, da anni vive a Cagliari: nel suo curriculum anche un'esperienza a Tangeri in Marocco.

