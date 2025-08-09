Sparatoria a Times Square, diciassettenne ferisce tre personeIl giovane, armato, ha sparato contro i passanti
Un diciassettenne armato ha aperto il fuoco sulla folla a Times Square, New York, ferendo tre persone. L’episodio è avvenuto oggi intorno all’1:20 ora locale (le 7:20 in Italia), come riferito dal Dipartimento di Polizia di New York.
Secondo un portavoce della Polizia, i tre feriti hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e sono stati trasportati in ospedale in condizioni stabili.
Le autorità stanno attualmente indagando sull’accaduto e sulle motivazioni del giovane.
(Unioneonline/v.f.)