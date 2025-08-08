Trump ribadisce: «Lavoro per la fine della guerra Russia-Ucraina»Il presidente Usa: «La mia ambizione è portare la pace nel mondo»
«Sto lavorando per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina». Lo ha ribadito Donald Trump, sottolineando che più tardi potrebbero esserci delle informazioni al riguardo.
«La mia ambizione come presidente è portare la pace nel mondo», ha aggiunto il Tycon durante un evento alla Casa Bianca con il primo ministro dell'Armenia e il presidente dell'Azerbaigian. «Presto annunceremo la sede dei negoziati. Siamo molto vicini ad una tregua, ci saranno scambi di territori».
(Unioneonline)